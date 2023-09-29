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BBC

اليوم.. عرض فيلم Past lives حول فلسفة القدر

04:00 ص الجمعة 29 سبتمبر 2023

Past lives

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كتب- محمد شاكر
يعرض نادى السينما بمكتبة مصر الجديدة فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة، فيلم Past lives للمخرجة الكورية الكندية سيلين سونج، إنتاج عام ٢٠٢٣، ويصاحب الفيلم ترجمة باللغة العربية.

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أن عرض الفيلم يأتى فى إطار النشاط الثقافى للمكتبة الحافل بالفعاليات الثقافية من ندوات وورش عمل وعروض سينمائية تصب فى النهاية في فكر ووجدان الشباب والنشء لتنمية مداركه الفكرية والثقافية.

يدور الفيلم حول عدد من الأسئلة الفلسفية، ومنها هل نستطيع التمرد على القدر ومعاندة خطته؟ وهل يمنحنا القدر علامات للغد الذي ينتظرنا؟ وهل تتبدل الخطة فنسبقه نحن في الخطوات والرحلة الطويلة؟

ويعقب العرض حلقة نقاش مع د. سامح توفيق، وأحمد العرابي.

سوق مصراوى

Past lives فلسفة القدر مكتبة مصر الجديدة

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