حدث ليلاً| تخفيضات "أهلًا مدارس" وتوقعات بتثبيت سعر الفائدة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يؤكدان اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة

‎التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

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خبيرة مصرفية: أتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة الخميس القادم

كشف الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، عن استعدادات البنك المركزي المصري لاجتماع الخميس القادم.

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الشنطة بـ50 والكوتشي بـ100.. تخفيضات "أهلًا مدارس" في أسوان (فيديو وصور)

افتتحت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الإثنين، معرض "أهلًا مدارس" لتوفير جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بنسبة 30% عن الأسواق.

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الغرفة التجارية بالإسكندرية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق.. فيديو

كشف أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق، وموعد انخفاضها مرة أخرى.

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أول تعليق من ترامب على صفقة تبادل السجناء الأمريكيين

علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على صفقة تبادل السجناء مع إيران بقوله "صفقة الرهائن السخيفة هذه مع إيران والتي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار شكلت سابقة رهيبة للمستقبل".

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بايدن: الأمريكيون المفرج عنهم من إيران تحملوا العذاب

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإفراج عن خمسة أمريكيين اليوم الاثنين، من الاحتجاز في إيران، بينما دعا طهران إلى تقديم رواية كاملة عما حدث لبوب ليفينسون، وهو أمريكي اختفى خلال مهمة لوكالة المخابرات المركزية في عام 2007 ويعتقد أنه توفي هناك.

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لميس الحديدي منتقدة زيادة مصروفات المدارس الدولية: "رفقا بالأهالي الوضع صعب"

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، الزيادات الكبيرة في مصاريف الدراسة في المدارس الخاصة والدولية والتي وصلت إلى 40%، وتجاهل النسب التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

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آخر موعد لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية بالتنسيق الحكومي

يستمر موقع للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد تسجيل الرغبات للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة حتى مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري.

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المجمعات الاستهلاكية: طرح علب حلوى المولد بسعر 100 جنيه للكيلو جرام في المنافذ

كشف عادل رشدي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، تفاصيل طرح حلوى المولد النبوي، في المجمعات الاستهلاكية.

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روسيا تستدعي السفير الفرنسي إثر رفض باريس الاعتذار عن أعمالها

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الفرنسي لدى روسيا بيير ليفي، اليوم الإثنين، على خلفية رفض باريس الاعتذار عن ممارساتها غير الودية بحق الإعلام الروسي.

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