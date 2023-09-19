المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظم دورة لمكافحة أمراض المحاصيل السكرية والزيتية

مفتي الجمهورية: التغيُّر المناخي أزمة القرن الـ 21 ولا بد من مواجهته

كتب- أحمد مسعد:

افتتحت فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال أهم الأمراض التي تصيب محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية تحت الظروف المناخية المصرية وطرق المقاومة، والتي تنفذها المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

يأتي هذا في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب من خلال المكتب الإقليمي الأوسط العربي بالتعاون مع معهد بحوث أمراض النباتات بمركزالبحوثالزراعية،لحوالي 40 مشاركاً من كوادر الباحثين القطري بالدول العربية.

وقال الدكتور محمود قمحاوي مدير معهد امراض النباتات، إن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بأهم الأمراض التي تصيب محصول الذرة والتي تقلل من كمية الإنتاج والجودة والتركيز على أهم الطرق لمكافحة هذة الأمراض بطرق آمنة وكفاءة عالية والاتجهات الحديثة لمقاومة أمراض الذرة الشامية والاستراتيجيات العامة لمكافحتها.

وأضاف "قمحاوي"، أن الدورة تناولت أهم أمراض محصول بنجر السكر في مصر والطرق المثلي للمكافحة.

في جانب آخر تناولت الدورة محصول الذرة الرفيعة واهم الأمراض التي تصيبها والمكافحه المتكاملة لها وكذلك تم القاء الضوء علي أهم امراض محصول عباد الشمس في مصر وطرق مكافحتها.