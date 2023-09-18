المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 أفراد في انقلاب مفاجئ لناقلة ذخائر بمنطقة الروبيكي
كتب- محمد سامي:
قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ مما أدى إلى استشهاد وإصابة (9) من الضباط والدرجات الأخرى.
وصرح المتحدث العسكرى، في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضاف أن القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
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