الأمن الغذائي والتصحر وتدوير المياه.. سويلم يتابع مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام؛ أحد مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر .

وصرح سويلم بأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية؛ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر؛ مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .

وأوضح وزير الري أن هذه المشروعات تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات .

واستعرض سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم، والذي تصل نسبة التنفيذ به إلى ٥٧%، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مجارٍ مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترًا) .

وعُقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الري، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندسة سلوى عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات والعقود بقطاع التوسع الأفقي، والدكتور أحمد أبو النجا مدير عام الدراسات والتصميمات بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .