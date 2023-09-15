محافظة الجيزة تكشف عن إجراءاتها لمواجهة السحابة السوداء



كتب- محمد أبو بكر:

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاء موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ للوقوف على الإجراءات العاجلة التى ستنفذها المحافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء (السحابة السوداء)؛ لما لها من مشكلات بيئية.

ونعى المحافظ فى بداية الاجتماع ضحايا زلزال المغرب، والفيضان الأخير بدولة ليبيا داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد راشد، ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه خلال الأربعة سنوات الماضية فى سبيل الحد والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، و نوبات تلوث الهواء.

وشدد محافظ الجيزة على، رفع درجات الاستعداد القصوى للسيطرة على مسببات التلوث مثل أعمال حرق قش الأرز، والحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وعوادم المركبات، والتلوث الناجم عن المنشآت الصناعية، و حرق المخلفات كإجراءات صارمة؛ لمواجهة السحابة السوداء خلال العام الحالي.

وكلف المحافظ بمتابعة تنفيذ قرار غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساء حتي السابعة صباحاً، مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو أفران الحث الكهربائي العمل بدون قيود خلال ٢٤ ساعة يوميا، حتي ٣٠ -١١ -٢٠٢٣، مع تنفيذ قرارات الغلق للمسابك المخالفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

كما شدد علي، متابعة تنفيذ قرار حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيًا حتي ٣٠ -١١ -٢٠٢٣ بالإضافة إلى قيام إدارات النظافة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات؛ لرفع جميع المخلفات القابلة للإشتعال من مواقع التراكمات بنطاق كل وحدة محلية مع المتابعة اليومية لحالة مقالب المخلفات الكائنة بنطاق كلًا منهم، وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات .

كما شدد المحافظ على مديرية الزراعة، تنفيذ حملات لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، موجها مديرية الرى بالرفع الفوري لنواتج تطهير الترع، ومشدداً على مسئولية رؤساء المراكز والمدن برفع أي مخلفات وقمامة يتم رصدها على الفور من أعلى جانبي الترع والمصارف .

كما أكد راشد خلال اللقاء علي ضرورة انتظام عمل اللجان المشكلة؛ لمواجهة السحابة السوداء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلاً من مندوب من إدارات البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة و الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية، علي أن تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أي شكاوى أو إستفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين واتخاذ الإجراءات اللازمة فورياً .

ووجه المحافظ إدارة شئون البيئة، لمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة إلي جانب المرور والتفتيش المفاجئ علي المنشآت الملوثة للبيئة، ومتابعة مواقع تراكمات المخلفات، بالتنسيق مع إدارات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة؛ لرفعها واتخاذ التدابير الوقائية؛ لمنع حدوث اشتعال ذاتي ومتابعة التقارير الواردة من المراكز والأحياء ومديرية الزراعة والإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة.

وكلف المحافظ، تنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.

كما أكد المحافظ علي توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها والتي تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات .

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد انبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة