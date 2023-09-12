رئيس الوزراء: نهتم بإشراك القطاع الخاص في المشروعات البيئية والمناخية
كتب- محمد نصار:
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر.
وقال مدبولي، إن مصر مهتمة بإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في قضية مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر بدأت مبادرة للتوصل إلى خطوات مبتكرة لإزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية عبر خلق مناخ داعم للإستثمار الأخضر ومنها زيادة مكون المؤشرات الخضراء في موازنة الدولة للوصول إلى ١٠٠٪ مشروعات خضراء بحلول ٢٠٣٠.
وتابع: تم إطلاق الإصدار الأول من السندات الخضراء، وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تحدثت عن احتياج إلى ٢٤٦ مليار دولار مطلوبة لتمويل الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية والرياح، ومشروعات النقل المستدام الأخضر مثل المونوريل والقطار الكهربائي، فضلا عن محطات تحلية مياه البحر، وأخيرا الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحويلها إلى طاقة.
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