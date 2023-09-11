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3 خطوات مهمة لتجنب 60% من حالات فقدان السمع

11:18 ص الإثنين 11 سبتمبر 2023

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الوقاية من 60% من حالات فقدان السمع عن طريق اتباع عدد من الخطوات المهمة.

وأشارت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الاثنين، إن تلك الخطوات تشمل:

- أخذ تطعيم الوقاية من الحصبة الألمانية والالتهاب السحائي

- تحسين رعاية الأم والوليد

- الكشف عن التهاب الأذن الوسطى وتوفير طرق علاجه في وقت مبكر

وناشدت الوزارة المواطنين بالنزول للكشف والاطمئنان على صحتهم بالمجان ضمن حملة "100 يوم صحة"، بداية من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً.

ولفتت إلى أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، ويرجى الاتصال على الرقم 15335 للاستفسار على خدمات المبادرة.

سوق مصراوى

وزارة الصحة والسكان فقدان السمع حملة 100 يوم صحة

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