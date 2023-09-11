3 خطوات مهمة لتجنب 60% من حالات فقدان السمع
كتب- أحمد جمعة:
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الوقاية من 60% من حالات فقدان السمع عن طريق اتباع عدد من الخطوات المهمة.
وأشارت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الاثنين، إن تلك الخطوات تشمل:
- أخذ تطعيم الوقاية من الحصبة الألمانية والالتهاب السحائي
- تحسين رعاية الأم والوليد
- الكشف عن التهاب الأذن الوسطى وتوفير طرق علاجه في وقت مبكر
وناشدت الوزارة المواطنين بالنزول للكشف والاطمئنان على صحتهم بالمجان ضمن حملة "100 يوم صحة"، بداية من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً.
ولفتت إلى أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، ويرجى الاتصال على الرقم 15335 للاستفسار على خدمات المبادرة.
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