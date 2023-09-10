"الدستاوي" يتابع سير العمل بـ "كهرباء البحيرة"

بعد عاصفة دانيال في ليبيا.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تبدأ خلال

كتب- محمد صلاح:

استقبل المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الدكتور مهندس خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع خلال زيارته التفقدية للشركة والتى استهلها بتفقد سير الاعمال بمركز خدمة الكول سنتر بديوان الشركة ثم توجه بعد ذلك لتفقد العمل بموزع الشعب التابع للشركة بعدها قام بزيارة لموزع ابو الريش.

وتفقد "الدستاوى"، خلال جولته التفقدية ايضا مركز خدمة العملاء بهندسة مركز دمنهور حيث أجرى لقاء مفتوح مع العاملين استمع خلاله لبعض المقترحات الخاصة بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة وكيفية الاستفادة من ذلك على أرض الواقع.