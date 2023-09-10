في ذكرى حرب أكتوبر.. اللواء سمير فرج يتحدث عن الأمن القومى المصرى والعربى

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كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمد معروف:

أحيت لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، حيث استضافت الأحد المقبل المفكر الاستراتيجى والخبير العسكرى اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج فى لقاء مفتوح عن "الأمن القومى المصرى والعربى بعد مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر".

وعقد اللقاء في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023، بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة.

وصرح حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بأن اللقاء شهد عرضًا لرؤية اللواء سمير فرج حول تداعيات الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية، التى تلت حرب أكتوبر حتى الآن، وألقت بظلالها على المنطقة، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة عن الأمن القومى المصرى والعربى فى الوقت الراهن، ثم طرح رؤية مستقبلية لهذا الملف.

وعقب طرح رؤيته، أطلق اللواء فرج حوارًا مفتوحًا مع الحضور حول ما طرحه ومناقشته.