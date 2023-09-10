وزير الصحة يكرم أعضاء بعثة الحج الطبية هذا العام
كتب - أحمد جمعة:
كرّمَ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أفراد البعثة الطبية للحج لعام «2023مـ- 1444هـ» وذلك تقديراً لمجهوداتهم وخدماتهم المقدمة للحجاج المصريين، خلال أداء مناسكهم بالأراضي المقدسة.
ووجه عبدالغفار، الشكر لكافة أعضاء البعثة، مشيداً بمجهوداتهم خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لتأمين الحجاج، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم طوال فترة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية.
وأكد الوزير أن المجهود الذي قدمته البعثة هذا العام هو عمل متميز وناجح ونموذج يحتذى به، لافتاً إلى إشادة وزير الصحة السعودي بما قدمته البعثة المصرية خلال موسم الحج هذا العام.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البعثة ضمت عدداً كبيراً من الأطباء في تخصصات (باطنة، حميات، صدر، جراحة، عظام، قلب، كُلى، نساء، وقائي، أسنان)، واللذين تمركزوا في العيادات الطبية بمقرات إقامة الحجاج المصريين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى تواجد عدد من (مدخلي البيانات، وأخصائيي نظم المعلومات، والصيادلة، والتمريض، والمسعفين، والإداريين، وأمناء المخازن، والمراقبين الصحيين، والسائقين، والخدمات المعاونة).
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات لأغطية السرير 2023 بأسعار تبدأ من 134 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 57% .. أفضل حفاضات للأطفال في 2023 فائقة الامتصاصتفاصيل
-
أحدث صيحات البوت النسائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل القشطوطة في المنزل سهلة وسريعةتفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: