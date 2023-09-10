اختصار وقت ومجهود وتكلفة.. طلب برلماني بتدشين منصات معلومات للراغبين في الاستثمار

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إن تدشين الحكومة من خلال الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والصناعة والمشروعات، منصات لإتاحة المعلومات اللازمة لكل مستثمر أو راغب في الاستثمار وإنشاء مشروع صغير أو متوسط، يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى افتقاد توافر تلك المعلومات؛ الأمر الذي يكون سببًا في بعض الأحيان في تأخر اتخاذ قرارات من جانب أصحاب الأعمال.

وأوضح عصام، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أنه من الضروري أن تقوم كل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات المعنية، بالاستثمار والصناعة، بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال بها وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات؛ حتى يتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تلك الخطوة من شأنها اختصار الوقت والمجهود، وبالتالي تقليل التكلفة، وسرعة إنشاء وتطوير الصناعات والمشروعات وتحقيق العائد منها.



وأوضح النائب أن إتاحة المعلومات المتعلقة بالتسهيلات والحوافز وإجراءات الترخيص وكذلك الخريطة الاستثمارية.. وغيرها من المعلومات اللازمة لأصحاب الأعمال والراغبين في الاستثمار، يفيد في سرعة اتخاذ قرارات البدء في الاستثمار وتنفيذ مشروعات تحتاج إليها البلاد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تستهدف تشجيع القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وهو ما يتطلب من كل الجهات المعنية توفير تلك المعلومات بشكل ميسر للراغبين في بدء استثمارات صغيرة.