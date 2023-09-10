واجبات العامل والمهن المحظورة.. "العمل": ندوة تثقيفية بأحكام قانون الطفل والعمل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل في بيان الأحد، تنظيم إدارة رعاية الطفل بمديرية العمل بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مكتب عمل الزاوية الحمراء، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بحضور 20 من العمال والإداريين داخل شركة وود اند بلكسي للأثاث.

وبحسب بيان، أوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن الندوة تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال؛ حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية؛ للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت

وأشارت عزاز إلى، أنه حاضر بالندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل، ومحمد سعيد وأمير شعبان مفتشين تفتيش عمل.

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن تنظيم الندوة يأتي؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية بين العاملين في مختلف المنشآت بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وتعريفهم بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية؛ لتوفير بيئة عمل آمنة تزيد الإنتاج وتساهم في عمليات التنمية المستدامة .