الجيزة تطلق فعاليات "المشروع الثقافي" لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين



كتب- محمد أبو بكر:

أطلقت محافظة الجيزةـ، فعاليات "المشروع الثقافي"، بمنطقة روضة أكتوبر؛ لتأهيل الأطفال والطلاب من أبناء الأسر من أهالى الإسكان البديل بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وتابعت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المشروع والذي يأتي فى إطار خطة الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين سبل معيشتهم، وتوفير مستوى جودة الحياة الذى يليق بهم

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وأشارت نائب المحافظ، أن المشروع شمل العديد من الفعاليات والتي تضمنت، ورش برمجة كمبيوتر، و تصنيع عرائس، وتأليف قصة ومسرح، إلى جانب عقد عدد من ندوات الحكى؛ لتعليم المشاركين قيم الأخلاق والسلوك الحسن من خلال عروض الأراجوز.