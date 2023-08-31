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مكافأة 1000 جنيه للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية

02:19 م الخميس 31 أغسطس 2023

الدكتور عمرو رشيد

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كتب- أحمد جمعة:

اعتمد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، مكافأة مالية تشجيعية بقيمة 1000 جنيه، لجميع العاملين بالهيئة والأفرع والإدارات التابعة لها بالمحافظات.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، فإن تلك المكافأة تأتي "إيمانا وعرفانا بالجهود الحثيثة التي يبذلها أبناء المنظومة الإسعافية في شتى ربوع مصر وأرجائها، وعملهم بلا كلل أو ملل لتلبية كل الاستغاثات الإسعافية والطبية الطارئة على مدار 24 ساعة متواصلة".

ووجه رئيس هيئة الإسعاف بالعمل على صرف تلك المكافأة بالتزامن مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.​

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الدكتور عمرو رشيد هيئة الإسعاف المصرية مكافأة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية مكافأة مالية تشجيعية

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