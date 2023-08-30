وزارة العمل: 650 وظيفة لخريجي معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد

كتب - محمد أبو بكر:

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في تنظيم ملتقى التوظيف الدوري الذي يقام بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والأهلية والخاصة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك في الملتقي 13 شركة من شركات القطاع الخاص توفر 650 فرصة عمل متنوعة ومختلفة في العديد من التخصصات، وهي باحثين اجتماعيين، وأخصائيين تعديل سلوك، و مسئول موارد بشرية، و اداريين، و فني كنترول، ومهندسين جودة، وأمين مخزن، وفنيين تجهيزات مطاعم، وفنيين متابعة و باركود، وعمال انتاج.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، اليوم، أنها تلقت تقريراً من عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أفاد فيه أنه ألقى كلمة للحضور خلال فعاليات الملتقى أكد فيها أن الخريجين يحتاجون إلى التأهيل والتوجيه لدخول سوق العمل، ومديرية العمل توفر فرص عمل للشباب من الجنسين، و كذلك توفر فرص للتدريب والاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص.

وأضاف مدير المديرية، أنه حضر فعاليات الملتقى الدكتور عبدالعزيز حسين عميد المعهد العالي، والدكتورة أماني أيوب وكيل شئون البيئة وخدمة المجتمع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والأهلية والخاصة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة الدكتور وائل حامد مدير الجهاز والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان و التأمين الصحي الشامل، كما شارك في تنظيم الملتقى، لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، ورشا توفيق مسئولة قسم التفتيش، واحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات بورسعيد .