سد النهضة.. "خبير" يكشف مصير جولة المفاوضات الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إنطلاق جولة جديدة لمفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

وتعليقا على المفاوضات، أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن المفاوضات حاليا ستبدأ بعد الملء الرابع يحتوي حاليًا على 35 مليار متر مكعب، ووصل حجم الملء الكلي إلى 50% من المياه التي كانت تسعى إليها، مشيرًا إلى أن الملء الرابع سوف ينتهى خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

وأضاف "شراقي"، لمصراوي، أن فرص التقارب بين الأطراف الثلاث في أفضل حالتها لعدة عوامل: أولها انتهاء الملء الرابع للسد، ثانيًا: الاتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء آبى أحمد خلال قمة دعم دول الجوار بالسودان، والتقارب بين القاهرة وحلفاء إثيوبيا بداية من الإمارات انتهاءًا ببيريكس.

وأشار إلى أن الضامن الحقيقى لإنجاح هذه المفاوضات هى الإرادة السياسية في أديس أبابا؛حيث تتمسك القاهرة بالحوار المفتوح والتوقيع من أجل التعاون الثنائي في كافة المجالات، مضيفًا: أن التوقيع بالأحرف الأولى قد يكون مبدأ ثم توقيع قانوني حتى الأنتهاء بـ "آليه التطبيق".

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