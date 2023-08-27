مرصد الأزهر يحذر من تداعي الأوضاع الإنسانية والغذائية للاجئين الروهينجا



القاهرة- أ ش أ:

حذر مرصد الأزهر، من تداعي الأوضاع الإنسانية والغذائية للاجئين الروهينجا، مجددًا مناشداته للمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لضمان عودة كريمة ومستدامة لشعب الروهينجا إلى وطنه ميانمار، كما وجه المرصد نداء عاجلا للفاعلين الدوليين بإعادة النظر في المساعدات المالية المقدمة للاجئين الروهينجا.

وذكر بيان للأزهر، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي تزامنا مع حلول الذكرى السادسة لفرار ما يقرب من 700 ألف لاجئ روهينجي من ميانمار إلى بنجلاديش بسبب الاضطهاد وأعمال العنف ضدهم، حيث جددت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دعوتها للمجتمع الدولي بتجديد التزامه في ظل تداعي الظروف الإنسانية في أكبر مخيم للاجئين في العالم، مع استمرار الأزمة دون أية بوادر لانفراجتها قريبًا.

كما ذكرت مفوضية اللاجئين أن التراجع الحاد في التمويل أجبر مقدمو المساعدة الإنسانية على حَصْر الاهتمام في الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، مما تسبب في تقليص المساعدات الغذائية، وهو ما أثار المخاوف بشأن ارتفاع معدلات سوء التغذية وعمالة الأطفال والعنف على أساس النوع.