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اعتبارًا من الغد.. ثلاث حفلات للقومية للفنون فى "صيف الإنتاج الثقافى"

05:52 م الجمعة 25 أغسطس 2023

الفرقة القومية للفنون الشعبية

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كتب- محمد شاكر:
تشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية فى برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، فى التاسعة مساء حفلاتها اعتبارا من غد السبت ٢٦ اغسطس، وتستمر يومى الأحد والاثنين ٢٧ و٢٨ أغسطس.

ويقضى جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وقتا ممتعا مع مجموعة من أشهر استعراضات الفرقة الفنية، التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.

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القومية للفنون الشعبية صيف الإنتاج الثقافى خالد جلال

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