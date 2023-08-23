احتفالاً بعيد وفاء النيل.. متحف قصر الأمير ينظم معرضاً أثرياً عن المياه

كتب- محمد أبو بكر:

نظم متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل معرضًا أثريًا مؤقتًا عن المياه، في إطار الاحتفال بعيد وفاء النيل والذي يوافق ١٥ أغسطس من كل عام، تحت عنوان "النيل شريان الحياة".

وأشارت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض سوف يستمر لمدة شهر ويضم مجموعة متميزة من أدوات وأواني شرب المياه الخاصة بالأمير محمد علي ومجموعة من القطع الأثرية من عصر الأسرة العلوية تعرض لأول مرة، ومنها نيشان ورصيعة النيل، و طست وإبريق من البلور مزين بتلبيسة من الفضة على شكل أفرع نباتية، و ثلاجة مياه من الفضة.

ويعرض كذلك المعرض مجموعة من الدوارق والأكواب مصنوعة من البلور كانت تستخدم لشرب المياه، بالإضافة إلى مجموعة معروضات متنوعة تخص نهر النيل.