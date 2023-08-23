إعلان

BBC

احتفالاً بعيد وفاء النيل.. متحف قصر الأمير ينظم معرضاً أثرياً عن المياه

11:26 م الأربعاء 23 أغسطس 2023
  • عرض 3 صورة
    متحف قصر الأمير ينظم معرضاً أثرياً عن المياه (1)
  • عرض 3 صورة
    متحف قصر الأمير ينظم معرضاً أثرياً عن المياه (2)
  • عرض 3 صورة
    متحف قصر الأمير ينظم معرضاً أثرياً عن المياه (3)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

نظم متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل معرضًا أثريًا مؤقتًا عن المياه، في إطار الاحتفال بعيد وفاء النيل والذي يوافق ١٥ أغسطس من كل عام، تحت عنوان "النيل شريان الحياة".

وأشارت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض سوف يستمر لمدة شهر ويضم مجموعة متميزة من أدوات وأواني شرب المياه الخاصة بالأمير محمد علي ومجموعة من القطع الأثرية من عصر الأسرة العلوية تعرض لأول مرة، ومنها نيشان ورصيعة النيل، و طست وإبريق من البلور مزين بتلبيسة من الفضة على شكل أفرع نباتية، و ثلاجة مياه من الفضة.

ويعرض كذلك المعرض مجموعة من الدوارق والأكواب مصنوعة من البلور كانت تستخدم لشرب المياه، بالإضافة إلى مجموعة معروضات متنوعة تخص نهر النيل.

سوق مصراوى

متحف قصر الأمير محمد على عيد وفاء النيل متحف قصر المنيل المياه

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تضارب عن مصيره .. تحطم طائرة تابعة لقائد فاجنر ومقتل جميع ركابها (تغطية خاصة)