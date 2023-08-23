اعرف إجازاتك وبدل الراحات والأرباح.. ندوة توعوية بأحكام قانون العمل بالمنشآت السياحية -تفاصيل

كتب- مصراوي:

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعية للعاملين بالقطاع السياحي بأحكام قانون العمل؛ بفندق أبروتيل ومجموعة مكادي بمدينة سفاجا.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي بدأتها المديرية في جميع المنشآت العاملة في نطاق المحافظة؛ للتعريف بأحكام القانون في العديد من الملفات، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بمختلف القطاعات والمنشآت وتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل، وتعزيز علاقاتهم بأصحاب الأعمال؛ لتحقيق زيادة الإنتاج ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح هارون عبد العزيز، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، في تقريره للوزارة اليوم الأربعاء، أن الندوة بدأت بكلمة حول تعريف الإجازات بأنواعها (الاعتيادية والمرضية والاستثنائية) ، وبدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين ومدى استحقاقهم هذه الأرباح، مؤكدًا خلالها أحقية العاملين في هذه الأرباح، وأن الأساس في الأجر هو اختيار الأفضل للعامل، وجرى تعريف العاملين بمفهوم الأجر والمقصود به في قانون العمل 12 لسنة 2003، والمقصود بنصيب العامل في الأرباح.

وتم الرد على استفسارات العاملين في ما يخص أحكام القانون، بحضور عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفني، وأشرف الفقي بالشؤون الإدارية، وأشرف عبد الحميد مدير مكتب عمل سفاجا، وأحمد إسماعيل تفتيش العمل، ومديري الموارد البشرية ببعض المنشآت السياحية ومجموعة من العاملين ببعض المنشآت.

وأضاف مدير المديرية أنه في ختام الندوة أكد ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من جميع العاملين كواجب وطني على كل مصري ومصرية، وتضمنت الندوة شرحًا مبسطًا للأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يطرأ على الساحة العالمية وكيفية مواجهته، وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة التي تضر بمصالح الوطن على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في جميع الملفات، وتحري المعلومة من مصادرها الرسمية والوقوف صفًّا واحدًا أمام أعداء الوطن وذوي النفوس الضعيفة .