زاهي حواس يعلن موعد اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي

بعد الدكتوراه الفخرية.. رئيسة المجر تستقبل البابا تواضروس

أمين الأطباء: لا خصومة في الانتخابات المقبلة إنما تنافس شريف

كتب- محمد شاكر

​

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بترميم آثار مصر الفرعونية واليهودية والقبطية والإسلامية.

وأكد "حواس" أن مصر ستفتتح قريبا أضخم مشروع أثري سياحي في القرن الـ21 وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة من المتحف إلى الهرم، وكذلك مشروع تطوير منطقة الهرم وربط هذه المنطقة بمطار سفنكس الجديد.

وأوضح "حواس" أن الجنس الأسود ليس له علاقة بتاريخ مصر وشرح بالأدلة أن مملكة كوش حكمت مصر في العصر المتأخر.

وأعلن "حواس" أن العام القادم هو عام الاكتشافات الأثرية وسيُعلن عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها حواس بمتحف "بور" بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي حضرها 2000 شخص داخل وخارج المتحف.​