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BBC

في طريقه لمنزله.. نقيب الصحفيين يعلن الإفراج عن كريم أسعد

11:58 م الأحد 20 أغسطس 2023

كريم أسعد

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كتب- إسلام لطفي:
أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن إطلاق سراح الصحفي كريم أسعد.

وكتب نقيب الصحفيين عبر منشور عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "كريم أسعد خرج وفي طريقه لمنزله".

وكان "البلشي"، قد أكد في منشور سابق أنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن الزميل كريم أسعد، وهو بخير وسيكون في منزله خلال ساعات.

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كريم أسعد طائرة زامبيا خالد البلشي

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