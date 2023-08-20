في طريقه لمنزله.. نقيب الصحفيين يعلن الإفراج عن كريم أسعد



كتب- إسلام لطفي:

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن إطلاق سراح الصحفي كريم أسعد.

وكتب نقيب الصحفيين عبر منشور عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "كريم أسعد خرج وفي طريقه لمنزله".

وكان "البلشي"، قد أكد في منشور سابق أنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن الزميل كريم أسعد، وهو بخير وسيكون في منزله خلال ساعات.