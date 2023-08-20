في طريقه لمنزله.. نقيب الصحفيين يعلن الإفراج عن كريم أسعد
كتب- إسلام لطفي:
أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن إطلاق سراح الصحفي كريم أسعد.
وكتب نقيب الصحفيين عبر منشور عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "كريم أسعد خرج وفي طريقه لمنزله".
وكان "البلشي"، قد أكد في منشور سابق أنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن الزميل كريم أسعد، وهو بخير وسيكون في منزله خلال ساعات.
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