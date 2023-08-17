خطوات حجز طائرة خاصة وتكلفتها ونوع الوجبات المقدمة

كتب- محمد عبيد:

يبحث محبو السفر عبر رحلات خاصة عن طرق استئجار الطائرات الخاصة، وكيفية التعامل مع الرحلات وهل يستطيع أي شخص استئجار أو حجز طائرة خاصة للسفر لها إلى أي مكان في العالم مثل النجوم والمشاهير والفرق الرياضية في الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر بإحدى شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، إن كل شركات الطيران تحرص على وجود إدارة مخصصة للرحلات الخاصة، يكون مهمتها لقاء المسافر أو مدير أعماله ومعرفة كل المعلومات الخاصة بالرحلة ومواعيد الإقلاع والهبوط والخدمات التي يرغب في الحصول عليها خلال الرحلة مثل اختيار صالة السفر ما بين خاصة مثل صالة 4 بالمطار أو من مباني الركاب العادية، وكذلك عدد الوجبات وأنواعها في قائمة الطعام والعصائر وأي متطلبات إضافية حسب أعداد الركاب.

وأشارت المصادر، إلى أنه بعد لقاء المسافر أو مندوبه وتحديد كل التفاصيل يتم تقدير سعر الرحلة وذلك وفقا لحجم المسافة التي تقطعها الطائرة ورسوم الخدمة والهبوط والإيواء بالمطار المراد الوصول إليه، وحساب ما إذا كانت ستنتظر الطائرة بالمطار أم ستعود بعد إيصال المسافر.

كما يتم الاتفاق على نوعية الوجبات المختارة وعددها ونوعية العصائر، ويكون الحساب بالدولار ويقوم العميل بدفع في رقم حساب الشركة وتوريد الإيصال، إلا أن هناك استثناءات لبعض الجهات والأندية التابعة للدولة والتي تشارك في البطولات الإفريقية وتقوم بدفع المبالغ بما يوازي الدولار وذلك تسهيلا عليهم.

وتابعت المصادر أن إيجار الطائرات الكبيرة المستخدمة مع الفرق والمنتخبات يختلف كليا عن إيجار الطائرات الصغيرة التي يستخدمها النجوم، حيث يبلغ متوسط تكلفة الطائرات الصغير من 6 لـ12 12 مقعدا نحو 20 ألف دولار في أقصى الرحلات داخل الشرق الأوسط، لكن تكلفة الرحلات بالطائرات الكبيرة تبدأ من هذا الرقم بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات التي يتم تقديمها.

وأضافت المصادر أن من بين الطلبات التي قابلت الشركة، طلب أمير عربي أن تكون الوجبة بها لحوم "ضأن"، وتم توفيرها له ولمرافقيه أثناء الرحلة، كما طلب نادي شهير مملوك لرجل أعمال عربي الجنسية وجبات سمك وجمبري وعصائر طبيعية.