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اكسترا نيوز: السيسي يصل السلوم ويلتقي بالأهالي

01:50 م الأربعاء 16 أغسطس 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- مصراوي:

أفادت قناة اكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بالأهالي.​

سوق مصراوى

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي السلوم

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