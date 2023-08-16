اكسترا نيوز: السيسي يصل السلوم ويلتقي بالأهالي
كتب- مصراوي:
أفادت قناة اكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بالأهالي.
سوق مصراوى
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