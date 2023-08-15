هدف حاسم وفرحة كبيرة.. كيف أوقف محمد صلاح حالة طلاق في الإسماعيلية؟
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت وفاء قطب، أصغر مأذونة شرعية، إنها تتعرض للعديد من المواقف سواء عند الزواج أو الطلاق، وشاركت أحد المواقف الطريفة لزوجين قررا الطلاق، ولكن ما حدث كان مختلفا وغير متوقع بالنسبة لها.
وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن زوجين ذهبا إليها؛ للقيام بإجراءات الطلاق، وكانت حالتهما شديدة الصعوبة، وصادف بنفس الوقت مباراة صعود مصر لكأس العالم عام 2017 أمام الكونغو.
وأضافت: "صلاح أحزر هدف حاسم وتسبب ذلك في حالة فرحة عامة مما تسبب في الصلح بين الزوجين".
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