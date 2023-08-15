حدث في 8 ساعات| موعد افتتاح محطة قطارات بشتيل.. وتفاصيل طقس الأربعاء

كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفاصيل تقرير الاتحاد الدولي للغاز وشهادة جديدة بحق الغاز المصري المسال وسط سوق الطاقة العالمي، فضلًا عن عدد من القرارات لوزارة التموين بشأن تأمين السلع الاستراتيجية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"معلومات الوزراء": الغاز المسال أظهر قدرة كبيرة كمصدر أساسي للطاقة رغم اضطراب الأسواق في 2022

أظهر الاتحاد الدولي للغاز، أنه على الرغم من أن عام 2022 كان عامًا مضطربًا في تاريخ أسواق الغاز، إلا أن الغاز الطبيعي المسال أظهر قدرة كبيرة كمصدر أساسي للطاقة يتمتع بطاقة ومرونة موثوق بها للانتقال الآمن للطاقة.

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جلسة تخصصية مغلقة لمناقشة مقترحات لجنة الدَّين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني

انطلقت الجلسة التخصصية المغلقة المعنية بمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء.

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تصل لـ130 دولارا.. زيادة أسعار تذاكر قطارات النوم للأجانب والتطبيق أول أكتوبر

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الأول من أكتوبر القادم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر قطارات النوم للأجانب.

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34 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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تموين ومدفوعات وتأمين.. خدمات الكارت الحكومي الموحد بعد بدء التطبيق ببورسعيد

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل.

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التموين: مخزون زيت الطعام يكفي 4 أشهر

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون الاستراتيجي لزيت الطعام يكفي 4 أشهر.

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مصدر يكشف موعد افتتاح وتشغيل محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل

كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الموعد المتوقع لافتتاح محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن المحطة حاليا في مرحلة التجهيزات والتشطيبات النهائية استعدادا للافتتاح والتشغيل الرسمي المنتظم.

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