وزارة العمل: فرص عمل لذوي الهمم بالقاهرة -تفاصيل

كتب- مصراوي:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة تعيين 24 شابًّا من ذوي الهمم، عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة في 3 منشآت من القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لدمج تلك الفئة في المجتمع بتوفير فرص عمل لائقة لهم، وتدريبهم في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل لذوي الهمم وتدريب مهني مناسب لنوع الإعاقة الخاصة بهم، وذلك لدمجهم في سوق العمل والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم في تنمية المجتمع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه جرى توقيع عدد 24 عقد عمل لذوي همم؛ بحضور مسؤولي 3 شركات: "الإسراء فارما، وفندق لوباساج، وCRIF"، بحضور مديحة سيد، ورحاب عبده، وهدير رجب من مكتب تفتيش مصر الجديدة، منوهاً بحرص المديرية على متابعة تشغيل ذوي الهمم في المنشآت التي وفرت فرص العمل، والتأكد من حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي كفلها لهم القانون.

وأضاف مدير المديرية استمرار توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري لاستيفاء نسبة الـ5% من إجمالي العاملين داخل المنشآت التي يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر، طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوي الإعاقة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.