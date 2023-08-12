الزراعة: "وقاية النباتات" يكثف حملاته لمتابعة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية.

كتب- أحمد مسعد:

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للجهات البحثية، بالتواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة والمتابعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مع إصدار التوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الصيفية من مخاطر تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الوزارة، في بيان السبت، إن معهد بحوث وقاية النباتات نفذ حملة متابعة ميدانية في محافظات دلتا وصعيد مصر لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وإمدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة التي تساعدهم في الحصول على محصول جيد وذو جودة عالية.

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير المعهد، إن وقاية النباتات حريص على تفقد حقول الزراعات الصيفية مثل الذرة والقطن والأرز ودوار الشمس فضلا عن مزارع النخيل والخوخ والمانجو والموز للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة خلال هذه الفترات التي تشهد تغيرا ملحوظا في المناخ ومتابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات.

وأضاف أن باحثي المعهد في الإسكندرية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج ومرسى مطروح والوادي الجديد يقومون بعمل حملات مكثفة للاستماع للمزارعين والتوعية وإعطاء أهم الإرشادات والتوصيات للوصول بالمحصول لبر الأمان والتأكد من الاستخدام الآمن للمبيدات عليها.

وأكد عبد المجيد، أنه تم فحص زراعات الذرة للوقف على حالة الإصابة بدودة الحشد الخريفية وتم تعريف المزارعين بها وسلوكها وتأثيرها والتوصية برش الحقول المصابة بالمبيدات الموصى بها وتوعية المزارعين بكيفية مكافحتها في بداية الإصابة.

وأشار إلى أن محصول الذرة يعتبر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة الذرة، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول وتقليل فاتورة الاستيراد.

تجدر الإشارة إلى متابعة باحثو المعهد لزراعات المانجو وشرح أهم سبل الوقاية ومكافحة الآفات التي تصيبه وأهم العمليات الزراعية التي يجب اتباعها للحد من مرض العفن الهبابي الذي يسبب خسائرا في المحصول.​