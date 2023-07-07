اليوم.. احتفالية بمرور عام على إطلاق سلسلة "أرواح في المدينة"
كتب- محمد شاكر:
بمناسبة مرور عام على إطلاق سلسلة "أرواح في المدينة" التى تقام بالتعاون بين مشروع الكاتب الصحفى محمود التميمى "القاهرة عنواني" ومركز إبداع بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.
يحتفى "التميمى"، اليوم الجمعة، فى الخامسة والنصف بمركز الإبداع الفنى بجميع من شارك وساهم على مدار عام كامل فى إنجاح هذا المشروع الهام أبرزهم: الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، الشاعر الكبير جمال بخيت، الروائية والمطربة غادة العبسي، الفنان وائل الفشني، السيناريست بشير الديك، مدير التصوير سعيد شيمي، الكاتب الصحفي وائل السمري، النحات الفنان هاني جمال، عادل سيف مؤرخ القاهرة الخديوية المهتم بتراث القاهرة د. مصطفى الصادق، جامع التراث المصري دكتور محمد الباز، الشاعرة نور عبد الله، الباحث في تاريخ الآثار يوسف أسامة، الفنان التشكيلي رضا خليل، مؤسس بيت المعمار المصري المعماري عصام صفي الدين.
كما يشارك عن بعد من الولايات المتحدة مع المؤرخ العمراني د. نزار الصياد، الخبير بمعهد الشارقة للتراث دكتور محمد حسن عبد الحافظ والفنان علي الهلباوي، الدعوة مفتوحة لكل محبي المدينة وتاريخها وإبداعها عبر الزمن.
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