بعد استراتيجي لمصر.. دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل زيارة الرئيس للصين

كتبت -داليا الظنيني:

كشف السفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين ولقائه مع الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أن هناك علاقات قوية تربط الرئيس السيسي بالرئيس الصيني في كثير من المجالات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء ، أن التعامل مع دولة الصين يعكس بعد استراتيجي هام لمصر في التعاون مع قوة كبرى من المهم أن تكون متواجدة على الساحة الدولية، ولابد من أن يكون موضوع غزة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؛ على طاولة النقاش بين الجانبين في المباحثات المشتركة.

وأوضح :أن زيارة الرئيس السيسي اليوم للعاصمة الصينية بكين؛ يمكن تلخيصها في 4 محاور، أهمهما هو أن الصين ليست دولة كبيرة كما يعتقد البعض، بل قوة كبرى، وهناك فارق كبير بين الإثنين، فالدولة صاحبة القوة الكبرى هي التي تستطيع أن تصنع الفارق ويكون لها نفوذ على النظام الدولي.

وأكد ، أن الاحتياطي الأجنبي في الصين يزيد عن 3 تريليون و200 مليون دولار، حيث أن هذا الدعم يتخطى جميع دول العالم، ما يدفع الصين لأن يكون لديها قدرة بأن تصبح قوة كبرى.

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