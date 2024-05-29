حدث في 8 ساعات| رفع سعر رغيف الخبز المدعم.. والسيسي يحذر من عمليات رفح

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم بالعاصمة الصينية بكين، مع "تشاو له جي" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي: العمليات في رفح خطيرة على المستوى الإنساني والأمني والسياسي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصيني "شي جينبينج"، بالعاصمة الصينية بكين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس للصين.

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مجلس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ20 قرشًا بداية من يونيو المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل.

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"كل صنف بشكل منفرد".. أول بيان رسمي بشأن زيادة أسعار الدواء

قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

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أول مشروع من نوعه في مصر.. "النقل": توقيع مذكرة تفاهم لتخريد السفن بميناء دمياط -تفاصيل وصور

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع تخريد السفن بميناء دمياط يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات.

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محافظ الجيزة: فتح المجازر بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

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غير مطابقة للمواصفات.. هيئة الدواء تحذر من هذه الأدوية (أحدها مكمل غذائي)

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة بشأن أدوية متداولة في السوق المحلي، مطالبة بسحب وتحريز التشغيلات الواردة في منشوراتها.

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حقيقة كيلو اللحمة اللي بـ150 جنيهًا.. نقيب الفلاحين: تسبب كوارث صحية

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم البلدي المذبوحة حاليًّا تتراوح بين 300 و450 جنيهًا للكيلوجرام، حسب نوع وجودة اللحوم، مضيفًا أن سعر اللحم القائم يتراوح بين 150 و250 جنيهًا للكيلوجرام، حسب نوع وعمر الذبيحة.

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السيسي: العمليات في رفح خطيرة على المستوى الإنساني والأمني والسياسي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصيني "شي جينبينج"، بالعاصمة الصينية بكين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس للصين.

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مدبولي: الدولة المصرية ستظل ملتزمة بدعم السلع الأساسية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بوجود الدعم وخاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن.

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3 أوتوبيسات سياحية.. "السياحة": انطلاق أولى رحلات الحج السياحي البري

كشفت وزارة السياحة والآثار، أنه في ضوء انطلاق أولى رحلات الحج السياحي البري المتوجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، استقبلت أعضاء البعثة المصرية للجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بكل من ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية السعودية، حجاج هذه الرحلات فور وصولهم، وذلك وسط استعدادات مكثفة لضمان سهولة وسلامة سفر الحجاج.

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الموافقة على تخصيص مساحات بـ"رابعة وبئر العبد" لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

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مصدر: لا توجد اتصالات مع إسرائيل بشأن ادعاءات وجود أنفاق على حدود القطاع مع مصر

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إنه لا توجد أية اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود القطاع مع مصر.

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الموعد والرابط.. تنويه مهم بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، تلقيها عدد من الاستفسارات من أولياء الأمور، بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

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