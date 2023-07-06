الطيار محمد عليان مساعدًا لرئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أصدر المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف الطيار محمد عليان للقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك خلفًا للطيار محمد موسى الذي تم تكليفه بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

كان عليان يشغل عدة مناصب بالشركة آخرها مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ويشهد الجسر الجوي الذي تسيره شركة مصر للطيران أعلى معدلات التشغيل، اليوم الخميس، ليصل إلى 25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات من جدة إلى القاهرة، و12 رحلة من المدينة المنورة إلى القاهرة، ورحلتين من جدة إلى الأقصر، ورحلتين مباشرتين من جدة إلى باماكو في دولة مالي.​