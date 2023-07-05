تحذير من الأرصاد بشأن الطقس غدا الخميس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا بداية من غدا الخميس ستكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، أن أحد الظواهر المتوقع حدوثها تتمثل في الشبورة الصباحية على المناطق القريبة المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وأضافت أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 34 إلى 35 درجة حتى بداية الأسبوع المقبل، بينما تكون الحرارة المحسوسة بين 36 و37 درجة وهي المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وتصل الحرارة المحسوسة على المناطق الجنوبية لـ42 درجة.

وقالت إن درجات الحرارة تراجعت بداية من اليوم حوالي درجتين على أغلب المناطق، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وأشارت إلى أن هناك نسب رطوبة مرتفعة وهو ما يتسبب في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

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