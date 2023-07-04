"إمبراطور الأورام السرطانية".. علاج جديد لسرطان البنكرياس في مصر

كتب- أحمد جمعة:

طرحت إحدى شركات الأدوية الأجنبية عقارًا جديدًا لعلاج جديد لسرطان البنكرياس في مصر.

وعقدت الشركة بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلاج الأورام والمؤسسة المصرية للعلوم الطبية، مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء؛ للإعلان عن العلاج الجديد، حيث ناقش الأطباء والخبراء التحديات التي تواجه علاج مرضى سرطان البنكرياس، ودور عقار "ليبوسومال إرينوتيكان" في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة.

من جانبه، قال الدكتور تامر النحاس، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، إنه يُطلق على سرطان البنكرياس "إمبراطور الأورام السرطانية"، حيث يُعد المرض من التحديات الصحية التي تواجه المجتمع الطبي حول العالم.

ووفق "النحاس" فخلال السنوات الأخيرة، لم تسفر جهود اكتشاف وتطوير عقاقير لعلاج سرطان البنكرياس سوى عن عدد قليل جدًا من البدائل العلاجية.

عند مقارنة سرطان البنكرياس بالأورام الأخرى، نجد أن متوسط معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لمرضى سرطان البنكرياس، ويمثل ذلك النسبة المئوية لبقاء مرضى سرطان البنكرياس على قيد الحياة لمدة 5 سنوات بعد تشخيص المرض-منخفضة جدًا وتصل بالكاد إلى 12.5%، حسبما ذكر أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة.

وأوضح أن أرقام منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنّ سرطان البنكرياس يحتل المركز السابع باعتباره أكثر أنواع السرطان المسببة للوفاة حول العالم، حيث كان السبب الرئيسي لوفاة 466,003 شخصًا في 20202، ومن المتوقع أن يصبح سرطان البنكرياس ثاني أكثر الأورام السرطانية المسببة للوفاة حول العالم بحلول عام 2030.

وأشارت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، إلى أن سرطان البنكرياس يُمثل أحد أكثر الأورام السرطانية شراسة، حيث يؤدي لوفاة عدد كبير جدًا من المرضى خلال وقت قصير للغاية.

وأوضحت أنه يتم تشخيص 80% من حالات سرطان البنكرياس في مرحلة متقدمة، أو عند انتشاره، وفي هذه المرحلة، لا يمكن استئصال الورم جراحيًا، ولا يتبقى سوى عدد محدود من البدائل العلاجية، وتكون غالبًا مصحوبة بمعدل سُمّية مرتفع.

​