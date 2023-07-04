حدث في 8 ساعات| بيان من الجيش بشأن حادث مدينتي.. وتوقعات طقس الأربعاء

كتب- عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إصدار القوات المسلحة أول بيان رسمي بشأن حادث مدينتي، وإعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

محبوس احتياطيا.. أول بيان رسمي من القوات المسلحة بشأن حادث مدينتي

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، فقد تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطني يتبنى طالبة الفيوم علمياً ومعيشياً

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية عن تبنيه الطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبنى الطالبة علميا ومعيشياً لظروفها الأسرية الصعبة ودعماً لتفوقها العلمى.

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حقيقة سفر سائح إلى مطار شرم الشيخ بدلًا من الغردقة.. القصة الكاملة

نفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي سفر سائح أجنبي إلى مطار شرم الشيخ الدولي على إحدى الرحلات بدلًا من مطار الغردقة الدولي في الساعات الأولى يوم السبت الماضي، وذلك كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة .

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توقعات الطقس غدا الأربعاء.. حرارة أعلى من المتوقع وظاهرة مسيطرة صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء على مستوى مناطق ومحافظات الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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أول قرار بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.. حظر التدخين والمحمول بوزارة الأوقاف

أصدر الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، تعميمًا بحظر استخدام أجهزة الحاسب الآلي الشخصية في وقت العمل، واقتصار استخدام الحاسب على أجهزة الحاسب المخصصة لكل موظف وفق منظومة الإدارة الحديثة.

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