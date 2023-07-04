محبوس احتياطيا.. أول بيان رسمي من القوات المسلحة بشأن حادث مدينتي

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، فقد تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

وأضاف البيان بحسب صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك: تباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية ويجرى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأكدت القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون.

كما تقدمت بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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