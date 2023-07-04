حقيقة سفر سائح إلى مطار شرم الشيخ بدلًا من الغردقة.. القصة الكاملة

كتب- محمد عبيد:

نفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي سفر سائح أجنبي إلى مطار شرم الشيخ الدولي على إحدى الرحلات بدلًا من مطار الغردقة الدولي في الساعات الأولى يوم السبت الماضي، وذلك كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة .

وقالت المصادر إن أحد السائحين بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، أنهى إجراءات سفره على رحلة الغردقة التابعة لإحدى الشركات الشهيرة، وعقب جلوسه في قاعة السفر نحو ساعة، اعتقد أن ركاب رحلة شرم الشيخ التابعين لنفس الشركة متجهون إلى الغردقة، بسبب تأخر إقلاع رحلة شرم الشيخ لمدة ساعة؛ حيث صعد معهم إلى أوتوبيس الطائرة من بوابة 12 المخصصة لركاب شرم الشيخ، واكتشف موظف شركة الطيران الخطأ عقب تحرك الأوتوبيس، وقام بإبلاغ العاملين أمام الطائرة، وتم إعادة السائح إلى صالة الرحيل مرة ثانية .

وتابعت المصادر بأن مطار القاهرة الدولي غير مسؤول عن ركاب الرحلات، وإنما هم مسؤولية شركة الطيران منذ لحظة دخول الركاب إلى مبنى الركاب وحتى إقلاع الطائرات؛ حيث تقوم كل شركة طيران بتخصيص موظف يتابع بطاقات الصعود إلى الطائرات عند مخارج قاعات الرحيل المخصصة للركاب، وتقوم بتخصيص موظف آخر أسفل كل طائرة يراجع بطاقة الصعود للطائرة للتأكد من الركاب، وكذلك يقوم طاقم الضيافة بمراجعة بطاقة الصعود إلى الطائرة؛ للتأكد من مقعد الراكب وأنه مسافر على نفس الرحلة .