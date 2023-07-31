رجل أعمال يكشف مجالات استثمار شركة المصريين بالخارج

كتب- إسلام لطفي:

أشاد المهندس أشرف دوس، رجل أعمال مصري في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، بتعاون كافة الجهات المعنية معهم في إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن هدف إنشاء الشركة وطني في الأساس، لكنه يجب أن يكون استثمار مُربح ناجح أيضًا.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات مؤتمر المصريين بالخارج، أن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ستكون "شركة مساهمة"، موضحًا أنها ستعمل في مجالات متنوعة، مثل المجال الزراعي، والاستثمار السياحي مثل إنشاء فنادق الـ«4 نجوم»، فضلاً عن الاهتمام بالجانب الصناعي.

وشدد على حرصه على التوسع في استثماراته في مصر رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا إيمانه بقوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى الصعَّاب.