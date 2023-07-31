مؤسسو شركة المصريين بالخارج: نسعى أن يكون رأس المال مليار دولار

كتب- إسلام لطفي:

أكد الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية، أن تعاون السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج مع المصريين في الخارج، يُذلل كل العقبات الموجودة أمام تأسيس الشركة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر المصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الهجرة: نسعى أن يكون رأس مال الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج مليار دولار، ورأس المال المدفوع سيكون 100 مليون دولار من المؤسسين، مع طرح الباقي للاكتتاب العام بسهم بقيمة ألف دولار، وسيكون متاحًا للجميع.

وأشار الدكتور إبراهيم عزت، رجل الأعمال المصري بالنمسا، إلى إيمانهم بقدرة الشركة الجديدة في أن تكون رقم فاعل في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه سيتم السعي لطرح الشركة في البورصة المصرية، والبورصات العالمية، لتصبح أحد أكبر الكيانات في السوق المصرية وفي المنطقة.

,أكد عادل بولس، رجل الأعمال في كندا، أن اهتمام رئيس الوزراء ووزيرة الهجرة بإنشاء الشركة، يساعد كثيرًا على التعاون مع كافة الجهات المعنية، وتذليل أية عقبات لتأسيس الشركة الجديدة، لتكون قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكد عمر عبد الله شحاتة، رجل الأعمال بمملكة ليسوتو، أهمية تعاون الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج مع الدول الإفريقية، مؤكدًا على أنها قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني للدولة المصرية، وستزيد من التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة بصفة عامة، وفي إفريقيا بصفة خاصة.

وأضاف أنه مهتم بمجال الزراعة دون تربة، والتي ستتيح التحكم في مواعيد الزراعة؛ حيث يتم زراعة محاصيل الشتاء خلال الصيف، والعكس، مع تضاعف الإنتاجية عن الإنتاجية التقليدية.

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