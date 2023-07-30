وزير الصحة والسكان: مصر تحتل المرتبة الـ١٤ على مستوى العالم فى الكثافة السكانية

كتب- أحمد جمعة وأ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن مصر تحتل المرتبة الـ١٤ على مستوى العالم فى الكثافة السكانية، لافتا إلى أن عدد سكان مصر وصل إلى ١٠٥ ملايين نسمة .

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وأكد الدكتور عبدالغفار أن هناك دعما مستمرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضايا الصحة والسكان، والتي وضعها على رأس أولوياته الأساسية.

وأضاف وزير الصحة أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يشهد مشاركة صانعي القرار على المستوى الإقليمي والدولي وممثلي الدول والعديد من المؤسسات الدولية ورواد الأعمال وشركات الأدوية.

وقال ان الزيادة السكنية تلتهم عوائد التنمية الاقتصادية، وتؤثر تأثيرا سلبيا على التنمية والحياة الكريمة، وبالتالي نحتاج إلى وقفة حقيقية للتعامل معها.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة ، سيوفر فرصة فريدة للباحثين وواضعي السياسات، ومتخذي القرار، في جميع أنحاء العالم، لاستكشاف العلاقة الديناميكية بين السكان والصحة والتنمية، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة، كما أنه سيشهد إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان في مصر.

وأضاف أن المشاركين في المؤتمر سيتعاملون بشكل تفاعلي مع التحديات والتنبؤات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واقتراح خطط التخفيف واستراتيجيات التكيف وخرائط الطريق، لتحقيق النتائج الصحية المرجوة للسكان في جميع أنحاء العالم.

وأشار الوزير إلى أن العالم يشهد العديد من التحولات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الصحة، وتشكل تحديات كبيرة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وضمان الصحة والرفاهية للجميع، خاصة مع الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050.​