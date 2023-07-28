الحوار الوطني.. استكمال المناقشات العامة وجلسات متخصصة مغلقة لذوي الخبرة

كتب- إسلام لطفي:

يستكمل مجلس الحوار الوطني، جلساته النقاشية العامة في الأسبوع الخامس الذي يعقده خلال الفترة من يوم الأحد المقبل حتى الخميس 3 أغسطس، ضمن محاور ثلاثة "السياسي والاقتصادي والمجتمعي".

وتبدأ الجلسات يوم الأحد بمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضمن جهود لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ضمن المحور السياسي، علاوة على استكمال لجنة المحليات، مناقشات قانون الإدارة المحلية وتناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي، حل تحديات العمل النقابي العمالي.

وخلال يوم الثلاثاء المقبل، تناقش لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي، كيفية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وتناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، إشكاليات وحلول الدين العام.

وخلال يوم الخميس المقبل، تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، مشكلات ما بعد الطلاق التي تتمثل في "الطاعة والنفقة والكد والسعاية"، وتناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول" والتي تتمثل في "سينما ودراما ومسرح وموسيقى".

انعقاد جلسات تخصصية مغلقة

وأوضح المجلس أنه مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض، والتي تشهد دومًا مشاركة واسعة من كل أطياف الحياة السياسية في مصر، بدأ خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني، حيث تُعقد في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الجلسات التخصصية المغلقة، في لجان: مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسي والصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي.

وأشار إلى أنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، عُقد أكثر من ٥٠ جلسة معلنة، ناقش خلالها العديد من القضايا المهمة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات، وقد أثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ.

وأعلن أنه بالتوازي ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، بدأ عقد الجلسات المتخصصة، والتي ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة.

وذكر أن الهدف من هذه الخطوة الجديدة، هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الثلاثاء الماضي، عقدت أولى الجلسات التخصصية المغلقة للمحور المجتمعي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بلجنة الصحة، والتي طرحت في الجلسة النقاشية العامة، وجاء ذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر المتنوعة.

وناقشت الجلسة التخصصية الوضع الراهن لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر بين التحديات والآمال، وذلك للتوافق وبلورة وصياغة توصيات توافقية حول توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري وتوفر الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع بصورة عادلة.

استكمال مناقشات المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي

وعلى مدار الفترة الماضية، انتهى مجلس الحوار الوطني من انعقاد ٤ أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني خلال جلسات ممتدة، بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين.

واعتبر مجلس الحوار الوطني أن اجتماعات ومناقشات المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تستكمل المسيرة نحو الجمهورية الجديدة، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".