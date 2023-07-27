وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية



كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محـمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح محـمد هيثم محـمد حلمي قائد المنطقة الغربية العسكرية أشار خلالها إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد لتقديم الغالى والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على إستقراره ، مؤكداً على إستمرار رجال المنطقة فى تنفيذهم مهامهم المكلفين بها فى حماية الحدود الغربية على الوجه الأمثل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أى إعتبار .

وألقى الفريق أول محـمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيرًا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى إهتماماً كبيراً بالمنطقة الغربية العسكرية لتكون قادرة على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقها فى حماية الحدود الغربية.

مطالباً رجالها بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات ليكونوا فى أعلى درجات الإستعداد القتالى لصون مقدسات الوطن، مثمناً جهودهم وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن.

كما أدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية تناول خلاله تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية وإستمع إلى أرائهم وإستفساراتهم فى مختلف الموضوعات ، مشيداً بما لمسهمن فهم واعى وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.