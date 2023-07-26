الأحد.. وزير الصحة يكشف تفاصيل مؤتمر السكان والتنمية
كتب- أحمد جمعة:
يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، الأحد؛ للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي (demographic dividend)، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية، وفق وزارة الصحة.
ومن المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، على هامش المؤتمر.
وقال إنه سيتم فتح باب التسجيل اليوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023 لحضور المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني التالي: هنا.
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