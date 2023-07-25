الاعتماد والرقابة الصحية تعلن تسجيل 11 منشأة جديدة



كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، التي عقدت يوم الإثنين الموافق 24 يوليو، حيث تضمنت اعتماد مركزي طب أسرة التل الكبير بالاسماعيلية، وأرمنت الحيط بالأقصر، إلى جانب اعتماد ٥ وحدات صحية هي:

- وحدة طب اسرة السبع آبار الشرقية بمحافظة الاسماعيلية

- وحدة طب أسرة زرنيخ بالاقصر

- وحدة طب أسرة الزناقطة بالاقصر

- وحدة طب أسرة الحليلة بالاقصر

- وحدة طب أسرة الهنادي بالاقصر



وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن موافقة اللجنة على تسجيل واعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).



وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح شهادات التسجيل للمنشآت الطبية التالية:

- مستشفى اورام دار السلام هرمل بالقاهرة

- مستشفى القاهرة الفاطمية بالقاهرة

- وحدة طب أسرة عمر بن الخطاب بالسويس

- مركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا بالشرقية



وشهادة التسجيل أو الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR هي البوابة الرئيسية لدخول المنشآت الصحية باختلاف أنواعها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلا عن الميزة التنافسية التي تحصل عليها المنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً يلتزم العاملون بها بضمان أعلى مستوى من جودة وسلامة وأمان الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، فضلاً عن ضمان الاستخدام الأمثل للأدوية والفحوصات الطبية بما يتماشى مع اهداف رؤية مصر 2030 من الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض المصري.