لن تتكرر مرة أخرى.. "الكهرباء" تكشف موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار- فيديو



القاهرة- أ ش أ

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الجميع في غاية الاهتمام لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قائلًا: المشكلة عارضة وإن شاء الله لن تكرر من جديد.

وأشار إلى أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح أن الأزمة ستنتهي خلال أيام.

وقال حمزة في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن بيان الشركة القابضة للكهرباء كان الهدف منه طمأنة المواطنين، بحيث أنه إذا أن هناك فصل للكهرباء في أي مكان يكون مع بداية الساعة على مستوى جميع المحافظات، موذلك نظرًا لوجود بعض الأنشطة المرتبطة باستخدام الكهرباء، مثل المصعد لأنه يمثل خطوره علي المواطنين.

وأضاف: أزمة الكهرباء هي أزمة طارئة، وكان يهمنا التجاوب مع أي ملاحظات وأي ردود أفعال حتى نتجاوز الأزمة".

وأوضح أن فكرة انقطاع التيار الكهربي في رأس الساعة توضح للمواطن ممكن يكون القطع قبل ١٠دقايق أو بعد بعشر دقايق من رأس الساعة، قائلًا: "دورنا هو أن نتعاون جميعًا لتوضيح أي شئ غير مفهوم للمواطنين.



