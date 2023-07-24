مؤشر إسباني: "البحوث الزراعية" الأول في الزراعة والرابع في مختلف العلوم

القاهرة- أ ش أ

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز جاء في المرتبة الأولى في الزراعة والمرتبة الرابعة على وجه الإطلاق في مختلف العلوم للمؤسسات العلمية المصرية وذلك طبقًا لترتيب سيماجو الإسباني (SCIMGO) للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والذى يقوم على تصنيف 391 مركزًا بحثيًّا يمثلون 22 دولة بالمنطقة وفقًا لثلاثة أبعاد رئيسية وهي: البحث، والابتكار، والتأثير المجتمعى.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة اهتمام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم مركز البحوث الزراعية نظرا للدور الكبير الذى يقوم به في دعم منظومة الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المركز هو الأقدم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ووجه رئيس مركز البحوث الزراعية التهنئة لجميع الباحثين والعاملين بالمركز على هذا الإنجاز مؤكدا توجيهات وزير الزراعة ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بكل القضايا البحثية المرتبطة بالتنمية ومواكبة التغيرات المناخية لدعم متطلبات الأمن الغذائى وبناء نظم زراعية قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وأضاف أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية، مشيرا إلى أن المعاهد والمعامل البحثية تمتلك نخبة متميزة من الباحثين الأكفاء

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت التصنيف الجديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ، من خلال مؤشر سيماجو الإسباني (SCIMGO) وبالتعاون مع السيفير Elsevier . وجاء مركز البحوث الزراعية في المركز الأول في البحث العلمي الزراعي.