وفاة شيخ الصحفيين عبدالرحمن فهمي عن عمر ناهز الـ 94 عامًا

كتب- إسلام لطفي

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ قليل، وفاة الكاتب الصحفي عبدالرحمن فهمي.

وذكر في بيان له: فقدت الصحافة المصرية والعربية منذ قليل الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الشهير والمؤرخ المعروف بجريدة الجمهورية وشيخ الصحفيين عبدالرحمن فهمي عن عمر يناهز 94 عاما بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة.

وأضاف: "رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الفقيد الراحل مؤسس جريدة الاهلي ونجل شقيقة أول نقيب للصحفيين الكاتب الراحل محمود ابوالفتح.