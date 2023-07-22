نائب وزير الكهرباء يفسر قرار التحذير من استخدام الأسانسير

كتب- محمد صلاح:

فسر المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، القرار الصادر من الوزارة الخاص بالتحذير من استخدام الأسانسير والذي آثار حالة من الجدل.

وأوضح، أن الشركة القابضة حددت رأس الساعة لبدء فصل التيار، على أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وشدد "عسران" على المواطنين بعدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذي حددته شركات توزيع الكهرباء، لفصل التيار في التوقيتات التي سيتم العمل بها اعتبارًا من منتصف الليل اليوم السبت.

وأضاف أن الفصل على رأس كل ساعة مثلا عدم استخدام الأسانسير من 11.50 دقيقة حتى 12.10 وهو ما يعني 10 دقائق قبل و 10 دقائق بعد، وسيتم ذلك على مدار الـ 24 ساعة في كل رأس ساعة.