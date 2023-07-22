برلماني يطالب بمواجهة مشكلات انقطاع الكهرباء وتعويض المتضررين

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب: إن مصر ولأول مرة في تاريخها تحقق إنجازات كبيرة في قطاع الكهرباء وأكبر دليل ليس تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في عهد الرئيس ولكن الاتجاه نحو تصدير الكهرباء، مطالبًا بالإسراع في دراسة المشكلات التي أدت إلى انقطاع الكهرباء بعدد كبير من المحافظات بصفة عامة وفي محافظات الصعيد بصفة خاصة.

كما طالب البرلماني، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر في التيار الكهربي في الآونة الأخيرة في مصر، مشيراً إلى أن ظاهرة انقطاع الكهرباء تتطلب معرفة الأسباب الحقيقية التي ورائها خاصة أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد حالياً مؤكداً أن أهالي وجماهير الصعيد يعانون من الانقطاع المتكرر والمفاجئ للكهرباء.

وقال: "للأسف ظاهرة انقطاع الكهرباء مع موجهة الحر الشديدة ادت إلى إتلاف العديد من الأجهزة الكهربائية داخل العديد من المنازل، مطالبًا من وزارة الكهرباء إلغاء تحصيل أي فواتير للكهرباء من المضارين من ظاهرة انقطاع الكهرباء تعويضًا لهم لما لحق بهم من خسائر مالية كبيرة.

وأضاف أن الأمر كان يتطلب من وزارة الكهرباء إصدار بيانات إعلامية بصفة مستمرة توضح فيها جميع المعلومات الخاصة بالمناطق والتوقيتات الزمنية المتعلقة بقطع التيار الكهربائي مؤكدًا أن ذلك الأمر كان سيجد مصداقية لدى المواطنين وسوف يجعل لديهم الوقت الكافي للتصرف في مواجهة هذه الأزمات وايضاً الحفاظ على معداتهم واجهزتهم الكهربائية.